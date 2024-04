TV ‍: OM - Nice, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Qualifié pour les demi-finales de l’Europa League et revenu avec un point de son déplacement à Toulouse le week-end dernier, l’Olympique de Marseille se doit de faire un bon résultat contre Nice pour continuer à croire au Top 6.

Quelle heure pour OM – Nice ?

Plongé dans un calendrier infernal jusqu’à la fin de la saison, le club phocéen s’apprête à jouer deux matchs ultra-importants pour son avenir européen en L1 face à Lens le week-end prochain, mais d’abord contre Nice. Ce derby de la Méditerranée entre l’OM et l’OGCN se jouera ce mercredi 24 avril à 21h00 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Jérôme Pignard.

Sur quelle chaîne suivre OM – Nice ?

Match en retard de la 29e journée, sachant que la LFP avait décidé de repousser les matchs des clubs européens pour favoriser le parcours des clubs français à l’international, ce choc entre Marseille et Nice sera diffusé sur Canal+ Foot et Canal+ Sport 360.

Les compos probables de OM – Nice :

Après avoir arraché le point du match nul face à Toulouse dimanche (2-2), Marseille n’a plus le droit à l’erreur en L1. Incapable de gagner en championnat depuis début mars, l’OM reste sur quatre matchs sans victoire, dont trois défaites. Autant dire que les Phocéens veulent retrouver les joies du succès pour revenir pleinement dans la course aux places européennes. Neuvième à six points du Top 6, Marseille défiera donc Nice avec un seul objectif : l’emporter pour remonter au classement. Pour ce match, Jean-Louis Gasset sera encore privé de Merlin, Clauss, Meité, Sarr, Soglo ou Mbemba.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Murillo, Balerdi, Gigot, Garcia - Ounahi, Kondogbia, Veretout - Harit, Aubameyang, Ndiaye.

Bien reparti de l’avant après une période très compliquée, Nice a réalisé un match plein contre Lorient vendredi dernier (3-0). C’est désormais face à l’OM, un concurrent direct pour les places européennes, que l’OGCN doit confirmer son regain de forme. Cinquième du championnat, à cinq points du Top 4 et de Lille, Nice dispose d’une bonne occasion de recoller devant, sachant que le LOSC affrontera dans le même temps Monaco. Lors de cette rencontre, Francesco Farioli fera sans Rosier ou Diop.

La compo probable de Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Rosario, Thuram - Cho, Moffi, Boga.