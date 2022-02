Panne de la VAR, la réponse sidérante de la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Pendant les matchs Lens-OL et Nantes-PSG, la VAR est tombée en panne, avant finalement de se remettre en route, ne facilitant pas le travail des arbitres. On attendait des explications.

La tempête Eunice a balayé la France samedi, et on a pu la voir en action du côté de Bollaert où ça soufflait fort lorsque Lens et Lyon se sont affrontés dans le match de 17 heures. Mais si les 22 joueurs ont fait ce qu’ils pouvaient face aux éléments déchaînés, l’arbitre a lui été abandonné par ses collègues en charge de gérer la VAR. Après l’ouverture du score lensoise, et face à des doutes sur la position de Kalimuendo, Jérôme Brisard a constaté qu’il n’avait aucun retour dans son oreillette. L’arbitre de Lens-OL s’est donc rendu vers l’écran de la VAR où une assistante, qui avait une liaison par téléphone avec les arbitres en charge de la vidéo, lui a confirmé que le but était valide. L’officiel a donc prévenu Franck Haise et Peter Bosz de cette panne, avant d’en faire de même avec les deux capitaines. Quelques minutes plus tard, Jérôme Brisard a finalement retrouvé la connexion, et il l’a également précisé aux joueurs des deux équipes. Mais ce n’était pas fini.

La VAR en panne, oui mais pourquoi ?

La VAR en panne au moment de refuser le but hors-jeu de Lens.



Et de retour 30 secondes après. pic.twitter.com/eUIi0oI3d0 — 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐜𝐮𝐬 𝐋𝐮𝐠𝐝𝐮𝐧𝐮𝐦 🇨🇵 (@OlympLugdunum) February 19, 2022

Quelques heures après Lens-OL, c’est Mikaël Lesage qui a lui aussi fait face à une panne de la VAR, ce qui n’a évidemment pas facilité son travail, même si heureusement cela n’a pas non plus duré tout le match. Car après avoir signalé ce dysfonctionnement aux deux équipes, l’arbitre a finalement retrouvé la vidéo au bon moment puisque cela lui a évité une grosse erreur, l’expulsion d’Appiah étant évitée grâce à la VAR. Mais avec deux pannes en deux matchs, il y avait de quoi susciter des interrogations sur la qualité du dispositif, lequel avait été contesté il y a quelques saisons et avait poussé la LFP à se fâcher. Afin d’en avoir le cœur net, la Ligue de Football Professionnel a donc contacté la Ligue de Football Professionnel pour avoir quelques explications sur cette panne de la VAR et savoir si cela venait du terrain ou des locaux parisiens où est installé le Replay Center. Et la LFP a reconnu « n’avoir pas d’information au sujet de ces incidents. » Merci.