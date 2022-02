Lens-OL : Une panne de la VAR au pire moment

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'arbitre du match Lens-Lyon a constaté une panne de la VAR juste après l'ouverture du score par l'équipe nordiste.

Alors que le match Lens-Lyon avait débuté dans la tempête, le RC Lens a ouvert le score après une première frappe de Kalimuendo repoussée par Lopes, mais reprise victorieusement par Clauss (13e). Jusque-là rien de spécial, sauf que la position de Kalimuendo n’était pas très claire. L’arbitre a quitté le terrain, faisant remarquer aux joueurs qu’il n’entendait pas les arbitres en charge de la VAR et qu'il devait donc aller visualiser des images au bord du terrain.

La VAR en panique pendant Lens-OL

Le bus de la VAR avant une occasion contre l'OL pic.twitter.com/V0KjpKttcQ — Out Of Context Olympique Lyonnais  (@OL_OutofContext) February 19, 2022

Plus étonnant, c’est une technicienne de la VAR qui a signalé à Jérôme Brisard que le but était bien valable, cette dernière ayant eu, à priori, au téléphone les arbitres en charge de la vidéo, et qu’il pouvait donc valider la réalisation lensoise. Il a ensuite expliqué aux deux entraîneurs et aux deux capitaines que la relation sonore avec la VAR était coupée, et que sa montre ne fonctionnait pas non plus. Après quelques minutes, tout est revenu dans l’ordre, même si en voyant les images de Prime Video la position de Kalimuendo n'était pas évidente.