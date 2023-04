Lille enfonce Ajaccio et renvoie l'OL à 6 points

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

33e journée de Ligue 1

Stade Pierre Mauroy

LOSC bat AC Ajaccio : 3 à 0

Buts : Andre Gomes (22e, 33e), Cabella (37e) pour le LOSC

Après la victoire de Lyon contre Strasbourg, Lille a compris qu'il fallait reprendre de l'air. Et les Nordistes n'ont pas eu de mal à balayer (3-0) une équipe d'Ajaccio qui fonce vers la Ligue 2.

Tenu en échec samedi dernier à Auxerre malgré une grosse domination, le LOSC savait que cette fois, il ne fallait pas se rater face à une formation corse qui n'a pris qu'un point en sept matchs de Ligue 1. Et cette fois, l'équipe de Fonseca ne s'est pas ratée, puisqu'à la pause Lille menait déjà 3-0 avec notamment un doublé d'Andre Gomes. Très dominateurs, mais moins incisifs, les Nordistes tenaient bon le score, même si Cabella n'était pas loin de signer un doublé, l'attaquant lillois étant signalé hors-jeu après une très longue séquence de VAR (57e). Grâce à cette victoire, Lille renforce sa cinquième place au classement du championnat, synonyme de ticket européen, le LOSC reprenant six points d'avance sur Rennes et surtout sur Lyon qui rêve toujours de finir dans les cinq premiers. Les Dogues pouvant même lorgner du côté de la 4e place de l'AS Monaco, qui n'a que deux longueurs d'avance, et un match en moins. Pour l'AC Ajaccio, la messe est dite, puisque le club corse compte désormais dix points de retard sur le premier non relégable, Nantes.