Le PSG humilié, l’OM et l’OL ricanent

Par Guillaume Conte

L'élimination du PSG par le Real Madrid n'a pas fait pleurer chez deux de ses plus grands concurrents en France.

En Espagne, cela ne faisait aucun doute. Si jamais le Paris SG parvenait à sortir le Real Madrid après le match aller convaincant, le FC Barcelone aurait savouré le fait de voir son ennemi de toujours mordre la poussière. Cette rivalité est connue et acceptée, et le nationalisme passe bien après, surtout dans une région aussi indépendantiste qu’en Catalogne. En France, la solidarité nationale a souvent prévalu en Coupe d’Europe, mais avec l’émergence d’un PSG hyper dominateur, les clubs rivaux n’ont désormais plus aucun scrupule à soutenir les adversaires européens des Parisiens. Même si les canaux officiels ne peuvent pas se permettre d’annoncer la couleur à ce point, les supporters ou les médias locaux eux, ne cachent pas que voir le PSG tomber avant la dernière marche chaque année en Ligue des Champions est assez jubilatoire pour eux.

Karim Benzema fait la fierté de l'OL

On February 15 2007 @Benzema scored the first hat trick of his career -- heard he did it again tonight? 🤩 pic.twitter.com/N4TYpcOQvb — Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) March 9, 2022

L’Olympique Lyonnais, pour qui l’indice UEFA est l’un des points importants aux yeux de Jean-Michel Aulas, s’est félicité sur sa version anglaise du triplé de son ancien joyau Karim Benzema, qui a une nouvelle fois régalé l’Europe avec son réalisme. Pour les supporters de l’OL, entre la victoire à Porto un peu plus tôt et le triplé de KB9, la soirée a souvent été décrite comme parfaite sur les réseaux sociaux, preuve que la sortie de route du PSG ne chagrine pas grand monde.

L'OM reste le seul et unique club français à l'avoir fait

A Marseille, cela n’a pas été forcément la fête dans toute la ville comme quand le PSG avait perdu en finale de la Ligue des Champions en 2020, mais La Provence a très rapidement dégainé un message vengeur. Dès la fin du match, le quotidien local a mis en ligne une photo de Didier Deschamps soulevant la Ligue des Champions, la seule remportée par un club français jusqu’à présent. Cela commence à sérieusement dater, 1993, mais ce titre fait la fierté du peuple olympien, et le fait de voir le PSG presque s’en éloigner est visiblement un soulagement. « À jamais les premiers ! (Encore et Encore) », s’amuse La Provence, pour qui cette phrase n’est pas prête d’être remise en cause avant bien longtemps.