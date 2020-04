La Ligue 1 en août, une décision exemplaire de la France ?

Dans : Ligue 1.

Ce mardi aux alentours de 15 heures, Edouard Philippe lèvera certainement les doutes quant à une reprise ou non du football professionnel le 11 mai.

Ces derniers jours, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 s’étaient organisés afin d’être prêts à reprendre les entraînements le jour du déconfinement national. Des clubs comme Nantes ou Amiens avaient notamment pris la décision de tester les joueurs en amont pour être certain de ne pas avoir de mauvaise surprise le jour J. Mais alors qu’un rebondissement est encore possible, la tendance est clairement à un feu rouge de la part d’Edouard Philippe, lequel pourrait indiquer ce mardi que les manifestations sportives, même à huis clos, ne seront pas autorisées avant le mois d’août. Si ce refus du gouvernement se confirme, alors la fin de la saison de Ligue 1 pourrait se dérouler d’août à septembre.

Ce qui va poser automatiquement un problème d’harmonisation au niveau européen selon Daniel Riolo, lequel s’est exprimé à ce sujet sur son compte Twitter ce midi. « La Ligue 1 ne devrait pas reprendre avant août donc. Reste à voir si ailleurs en Europe on suivra la France. Reste à savoir si l’UEFA suivra aussi » a expliqué le journaliste de RMC. A l’évidence, cette question est cruciale car il sera très compliqué pour la France de reprendre son championnat en août si dans le même temps, l’Allemagne, l’Italie et la Premier League valident une reprise en juin et auront donc terminé leur championnat bien avant la France. De son côté, l’UEFA et les autres championnats n'ont pas encore adopté de rythme de reprise pour la saison 2019-2020, mais semblaient plutôt favorables à un retour rapide. A moins que la décision française ne serve d'exemple. Dans ce cas, il faudrait alors décider comment le classement est pris en compte. Trois options sont sur la table : un classement au quotient (nombre de points divisés par le nombre de matchs joués), classement après la 27e journée ou classement après la 28e journée bien que le match Strasbourg-PSG n’ait pas eu lieu.