Brest tient tête à l'UEFA, la force bretonne est là

Le Stade Brestois jouera probablement une coupe européenne la saison prochaine, même si ce n'est pas la Ligue des champions. L'UEFA n'est pas fan du stade Francis-Le Blé, mais le club breton n'a pas peur.

Ce n'est pas l'instance européenne qui va faire trembler les dirigeants brestois. Alors que l'on a appris cette semaine que l'UEFA ne voulait pas que l'actuel troisième du classement de Ligue 1 joue dans son stade en configuration normale ses éventuels matchs européens, jugeant que les tribunes tubulaires n'étaient pas aux normes. Pas de quoi faire inquiéter Denis Le Saint, le président du SB29 qui ce vendredi a adressé un courrier à l'UEFA avant d'inciter cette dernière à revoir sa position. Le patron du Stade Brestois n'envisage pas du tout de jouer ses rencontres de Ligue des champions ou d'Europa League ailleurs que devant ses supporters au stade Francis-Le Blé.

« La Ville de Brest et le Stade Brestois 29 souhaitent apporter quelques précisions suite aux différents articles de presse parus autour du dossier de validation par l’UEFA du stade Francis-Le Blé pour une éventuelle compétition européenne.

Si sportivement cette possibilité n’est pas encore actée, toutes les équipes de la ville de Brest et du club travaillent ensemble, depuis quelques semaines, sur cette hypothèse. Plus récemment, une première visite de l’UEFA a permis de prendre connaissance d’un ensemble des points à améliorer ou des informations supplémentaires à apporter. Conscients que l’enceinte du stade Francis-Le Blé n’a jamais reçu de matches de niveau européen mais fort de sa capacité à accueillir des matchs de Championnat de Ligue 1 en toute sécurité, des aménagements conséquents et des investissements pour la mise aux normes sont nécessaires.

Nous sommes d’ores et déjà en phase d’instruction sur les différents points d’améliorations et difficultés qui nous ont été précisés. Dans ce cadre, s’agissant spécifiquement des tribunes du stade Francis Le Blé, dont la nature questionne l’instance européenne de football, nous avons adressé à l’UEFA un dossier technique, ainsi qu’une vidéo, qui démontre la qualité de ces équipements, et la capacité du stade à recevoir une compétition européenne. Le maire de Brest, François Cuillandre, comme le président du Stade Brestois, Denis Le Saint, ne souhaitent à aucun moment jouer ailleurs qu’à Brest si le club se qualifie sur une compétition européenne. Suite à la venue et aux premiers retours de l’UEFA, c’est donc une nouvelle phase qui s’ouvre dans le but de rendre possible la validation de l’accueil de matchs européens au stade Francis-Le Blé », a précisé le stade Brestois suite à une première visite de l'UEFA.