Droits TV ‍: Canal+ et Beinsports proches d'un accord

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le Championnat de Ligue 1 s'achève le dimanche 19 mai prochain et pour l'instant il n'y a pas de diffuseur pour la saison prochaine. Beinsports passe désormais pour le sauveur.

C'est un feuilleton que les présidents des 18 clubs de Ligue 1 suivent avec une énorme attention, car il en va de l'avenir de leurs équipes. Mais pour l'instant, le suspense est encore total concernant le prochain diffuseur du Championnat, la Ligue de Football Professionnel ayant totalement verrouillé la communication sur ce sujet, la possibilité de négocier de gré à gré permettant ce poker menteur. Cependant, au fur et à mesure que l'on se rapproche de la fin de saison, des rumeurs sortent et elles vont toutes dans le même sens. A savoir qu'à la demande du Qatar, Beinsports va rafler la mise et devenir le diffuseur unique du championnat de Ligue 1. Pour cela, la chaîne sportive tente de trouver un accord avec Canal+. Mais si cette dernière ne veut plus donner le moindre euro à Vincent Labrune, un accord pourrait être trouvé avec Beinsports afin de trouver une solution acceptable pour tout le monde.

Canal+ refuse de payer à la LFP, mais peut le faire à Beinsports

Droits TV : Ecran noir sur Canal+ Ligue 1 le 19 mai ! https://t.co/B0yukckAfy — Foot01.com (@Foot01_com) April 24, 2024

Louis Oeuvrard, journaliste pour le groupe Lafont Presse, explique comment les deux diffuseurs pourraient s'entendre sur le dossier de la Ligue 1, sachant que Maxime Saada, le grand patron de Canal+ a toujours dit qu'il refusait de discuter avec Vincent Labrune depuis l'histoire Prime Vidéo. « Le diffuseur Qatari reste en pôle alors que Canal attend que son concurrent mette les billes nécessaires. Le tout pour diffuser en partenariat avec la chaîne Qatari le championnat de France sans mettre en place les moyens techniques sur chaque match. Ainsi, Canal pourrait aider BeIN à supporter la Ligue 1 à travers une dotation spéciale pour garantir un certain équilibre économique. Cela permettrait aussi à Canal+ de garder un pack sport le plus complet d’Europe », explique notre confrère. Globalement, Canal+ ne verserait rien directement à la LFP, mais s'entendrait avec Beinsports pour lui payer encore plus cher ses droits pour diffuser la chaîne sportive sur sa plateforme. Il faut cependant désormais attendre de savoir si le Qatar va valider une offre proche des 900 millions d'euros par un an pour diffuser jusqu'en 2029 la Ligue 1 en France, mais aussi à l'international. Et à cette question, Maxime Saada, le patron de Canal+, a peut-être déjà la réponse.