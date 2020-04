L1 : La saison annulée, Luis Fernandez applaudit ce choix fort

Dans : Ligue 1.

Lundi soir encore, les médecins et dirigeants de clubs de Ligue 1 évoquaient une possible reprise des entraînements le 11 mai prochain.

Ce mardi 28 avril, ce doux rêve s’est évaporé. Dans son allocution très attendue, Edouard Philippe a confirmé que la saison 2019-2020 de Ligue 1 était terminée, et que la reprise des sports collectifs ne serait pas possible avant la fin du mois d’août. Un terrible coup dur pour les amoureux du football, qui pourront peut-être se ruer sur la Bundesliga et la Premier League afin de combler le manque de leur passion. Globalement, le gouvernement a effectué le choix de la raison et c’est tout-à-fait logique selon Luis Fernandez. Infecté par le Covid-19 il y a quelques semaines, le consultant de BeinSports a salué cette décision forte d’arrêter définitivement la saison de Ligue 1.

« La ligue 1 s’arrête mais c’est pour le bien de tous . La santé prime , on doit vaincre ce virus avant de penser à des matchs de foot .. J’ai aussi une pensée particulière pour Mr Herbin , grand ancien vert » a indiqué sur son compte Twitter l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, convaincu qu’il s’agissait de la bonne solution. Par ailleurs, le Premier Ministre a indiqué dans son discours que les sports individuels pourront eux reprendre après le déconfinement, et notamment les joggings en extérieur sans tenir compte des restrictions actuelles (lieu, timing). En ce qui concerne le sport dans les écoles et les collèges, il sera également autorisé. Et sans masques concernant les plus petites classes d’âge…