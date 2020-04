PSG : Luis Fernandez annonce avoir surmonté le Covid-19

Dans : PSG.

Luis Fernandez a confié ce mercredi qu'il avait été testé positif au coronavirus, mais que tout cela était désormais du passé.

Ce mercredi, Luis Fernandez a confié au Parisien qu’il avait souffert du coronavirus, mais que désormais il avait pleinement récupéré de cette maladie. L’ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain ne sait pas quand il a contracté ce virus, mais il reconnaît que le mardi 11 mars dernier, il était présent au milieu des supporters du PSG lorsque ces derniers se sont regroupés et ont rejoint sous forme de défilé le Parc des Princes afin de soutenir Neymar et ses coéquipiers contre Dortmund en 8e de finale retour de Ligue des champions. Ayant retrouvé le forme, Luis Fernandez, âgé de 60 ans, avoue que cette période lui a donné encore plus d’énergie. « J’ai encore plus d’envie et de motivation qu’avant », a confié celui l’ancien milieu de terrain international tricolore.