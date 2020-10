Eur : La Ligue 1 exclue de la ligue européenne des riches ?

Dans : Ligue 1.

Comme révélé par le média britannique Sky Sports, la FIFA tente de mettre en place une ligue fermée comprenant les 18 meilleurs clubs européens. Mais apparemment, les pensionnaires de Ligue 1 n’en savent rien.

Plus les années passent et plus les rumeurs concernant une éventuelle ligue fermée se multiplient. Cette fois, les bruits de couloir viennent d’outre-Manche, où l’on affirme que la FIFA discute actuellement avec certains clubs pour les intégrer à sa « Premier League européenne ». L’idée serait de créer une ligue fermée avec les 18 meilleures formations parmi les cinq principaux championnats européens (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1). Un projet appuyé par Manchester United ainsi que Liverpool en Angleterre, et qui serait prévu pour 2022. A croire que l’instance internationale a déjà bien avancé sur cette compétition qui ferait inévitablement de l’ombre à la Ligue des Champions.

On n’est donc pas surpris d’apprendre que l’organisation dirigée par Aleksander Ceferin n’est pas emballée. « Les principes de solidarité, de promotion, de relégation et de ligues ouvertes ne sont pas négociables », a réagi l’UEFA, estimant le projet de la FIFA « ennuyant ». Reste à savoir ce qu’en pensent les clubs sollicités. Pas de doute en ce qui concerne le Real Madrid dont le président Florentino Pérez est très intéressé. En revanche, RMC affirme que les pensionnaires de Ligue 1 potentiellement contactés pour cette compétition ont tous démenti une approche. Comme si le projet devait rester secret…