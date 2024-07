Droits TV ‍: Ecran noir sur la Ligue 1, l'annonce catastrophique

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La Ligue 1 s'est donnée jusqu'à vendredi pour trouver une solution concernant la diffusion du prochain championnat. Et l'idée d'une absence de retransmission est même évoquée.

« Si on doit reprendre la saison sans chaîne, pendant une ou deux journées, on assumera. Les gens iront au stade pour voir les matches. Et on patientera. Je pense que c’est une erreur de démarrer quelque chose dans la précipitation ». En déclarant cela dans L'Equipe, le président du Stade de Reims a fait passer un frisson de peur dans le dos des amateurs de football, mais probablement aussi dans celui de ses collègues présidents. Alors que la LFP a désormais quelques jours pour trancher, Warner Bros Discovery ayant donné jusqu'à vendredi à la Ligue 1 pour donner sa réponse, l'hypothèse d'un écran noir le 16 août prochain n'est plus un tabou. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, le feuilleton de la L1 serait absent au moins quelques journées, et Christophe Bouchet pense que cela pourrait être le début de la fin pour les clubs de l'élite du football français.

La Ligue 1 absente à la reprise ? Gros danger !

Les présidents #ligue1 #LFP ont tort de jouer avec la possibilité de l'écran noir car les Français se passeront très vite de la L1 face aux alternatives @canalplus@netflix A force de joier avec les allumettes... @SirOughourlian @CyrilLinette @DanielRiolo @sofoot @gvenetitay pic.twitter.com/KM3afE5IH4 — Christophe Bouchet (@ch_bouchet) July 9, 2024

Pour l'ancien président de l'OM, auteur du livre « Main basse sur l'argent du foot français », il serait suicidaire pour la Ligue de Football Professionnel de priver les amateurs de football des premières journées du championnat de Ligue 1 juste pour se donner un peu plus de temps avant de trancher. Et Christophe Bouchet de s'expliquer sur son compte X (anciennement Twitter).

Pour lui, les gens risquent de se déshabituer rapidement de la Ligue 1 à la télévision. « Les présidents de Ligue 1 et de la LFP ont tort de jouer avec la possibilité de l'écran noir, car les Français se passeront très vite de la L1 face aux alternatives sur Canal+ et Netflix. A force de jouer avec les allumettes... », écrit Christophe Bouchet, qui craint que les dirigeants de L1 soient en train de perdre totalement la tête.