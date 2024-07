Crise en Ligue 1, l'abandon de la VAR envisagé

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

La Ligue 1 n'a toujours pas trouvé de solutions concernant l'acquisition de ses droits TV. Une crise sans précédent qui pourrait provoquer des sacrifices importants.

Alors que la reprise de la Ligue 1 pointe déjà le bout de son nez, le championnat de France n'a toujours pas de diffuseur(s). Les choses se compliquent un peu plus de jour en jour. Récemment, c'est Canal+, via Maxime Saada, qui confirmait que le média ne pourrait pas s'aligner sur le prix demandé. Les solutions sont de plus en plus minces. Outre Warner, beIN Sports ou DAZN, la Ligue de Football Professionnel se demande maintenant si la possibilité de créer sa propre chaine n'est pas la meilleure idée. Concernant les présidents de Ligue 1, on imagine désormais tous les scenarii, comme l'écran noir pour les premières journées ou même la coupure de certaines technologies. Et la VAR est concernée...

La VAR en sursis ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue 1 McDonald’s (@ligue1)

Lors de quelques mots échangés avec L'Equipe, Jean-Pierre Caillot a en effet avoué que des coupes budgétaires devaient être envisagées. « Le VAR, ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce qu'il faut le continuer ? On donne des sommes importantes à plein d'autres familles (joueurs, entraîneurs, syndicats...). On est toujours critiqués, mais on verse beaucoup de contributions. Il y a un moment, il faut que tout le monde se serre la ceinture. Il n'y a pas que les clubs et les présidents qui vont assumer. Des clubs avec des capitaux traditionnels n'ont plus les moyens de supporter tout ça. On a aussi une convention avec la Fédération (14,2 millions d'euros minimum sur les droits télé). Il faut peut-être en rediscuter. Ce qui était prévu avec un certain budget ne peut pas être identique aujourd'hui. C'est en chef d'entreprise que je réagis. À partir du moment où tu es en crise ou que tu peux l'être, il faut remettre en question ce qui a été fait par le passé », a notamment indiqué le président du Stade de Reims, peu optimiste donc sur ce qu'il pourrait se passer dans les prochaines semaines pour une Ligue 1 qui pourrait être amenée à faire des économies à plusieurs niveaux.