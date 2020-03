Coronavirus : 100 % de la Ligue 1 à huis clos, la menace plane !

Dans : Ligue 1.

Dimanche soir, la France a officiellement atteint la barre des 1000 personnes infectées par le coronavirus. Une crise sanitaire qui impacte directement le monde du football…

Samedi après-midi, le match entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg a notamment été reporté à une date ultérieure. De plus, afin de limiter la propagation du virus sur le territoire national, le PSG a de grandes chances d’être contraint de jouer à huis clos son huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, mercredi soir. Et dans les prochaines heures, ce sont des mesures exceptionnelles concernant l’ensemble des clubs de Ligue 1 qui pourraient être annoncées par le gouvernement.

Effectivement, le journal L’Equipe rapporte dans son édition du jour que la décision du gouvernement d’interdire tous les rassemblements de plus de 1000 personnes en France va avoir un impact direct sur la fin du déroulement de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Sans grande surprise, les matchs de la fin de saison, ou au moins des deux prochaines semaines, devraient soit se disputer à huis clos, soit être reportés. Selon le quotidien, c’est le Préfet de chaque département qui décidera au cas par cas si les rencontres se joueront à huis clos ou seront reportés. A l’heure où la course pour le podium bat son plein entre Rennes, Lille et l’Olympique de Marseille, et alors que la lutte pour le maintien est plus indécise que jamais, on se dirige donc vers une fin de saison sans spectateurs dans les stades. La moins pire des solutions selon Christophe Galtier (Lille) et Rudi Garcia (OL), qui indiquaient dimanche après le choc de la L1 entre les Dogues et Lyon que le report des matchs était la pire option imaginable.