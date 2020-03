Coronavirus : PSG - Dortmund à huis clos, une mauvaise nouvelle tombe

Dans : PSG.

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a reçu une mauvaise nouvelle, puisque son huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund devrait se jouer à huis clos à cause de l'épidémie du coronavirus.

Il y a quelques minutes, le gouvernement français a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes, que ce soit pour les réunions à l'intérieur ou celles tenues à l'extérieur. Lundi matin, une réunion au sommet se tiendra entre la ministre Roxana Maracineanu, l'Agence Nationale du Sport, mais aussi la direction des sports et les comités nationaux olympiques et paralympiques. Et lors de celle-ci, le Ministère des Sports pourrait, sous le ressort du Préfet de Paris, acter un huis clos pour le match du PSG contre le BvB.

« Le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund pourrait se jouer mercredi à huis clos. À la lecture des décisions annoncées dimanche soir par le gouvernement, c'est ce vers quoi on s'achemine », explique L'Équipe. Si cela venait à se confirmer dans les heures à venir, les hommes de Thomas Tuchel prendraient un premier gros coup sur la tête. Tout simplement parce que le PSG a bien besoin du soutien de son public pour renverser la vapeur et se qualifier enfin pour les quarts de finale de cette Champions League pour la première fois depuis quatre ans. Affaire à suivre, mais a priori, le Parc des Princes sonnera bien creux mercredi soir, alors que le stade francilien devait faire le plein...