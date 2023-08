Barcola à Lyon avec le maillot du PSG, c'est validé

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le PSG a accéléré dans le dossier Bradley Barcola, et la visite médicale du joueur lyonnais est en train de se terminer. Il va s'engager avec Paris, et sera disponible pour le match de dimanche à Lyon.

Bradley Barcola a passé ce jeudi matin sa visite médicale préalable à la signature de son contrat avec le PSG. L’attaquant lyonnais va faire l’objet d’un transfert de 50 millions d’euros, bonus compris, pour rejoindre la formation parisienne. Tout le monde s’est mis d’accord et il ne reste plus qu’à signer le contrat, ce qui devrait avoir lieu dans la journée de jeudi. Un timing qui permettra à Bradley Barcola d’être qualifié et dans le groupe parisien pour le match de ce dimanche. Un match pas comme les autres puisqu’il opposera l’OL au PSG, à Lyon. Est-ce que Luis Enrique décidera d’emmener l’international espoir avec lui pour cette rencontre si particulière, cela reste à voir, mais administrativement, le feu vert sera bien donné.