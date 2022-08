Au courage, Auxerre surprend Strasbourg

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

4e journée de Ligue 1

Stade de l'Abbé-Deschamps

L'AJ Auxerre bat le Racing Club de Strasbourg Alsace 1-0

But pour l'AJ Auxerre : Perrin (29e)

Deuxième victoire consécutive pour l’AJ Auxerre ! Après le succès à Montpellier (1-2) le week-end dernier, le promu s'est imposé contre Strasbourg (1-0) dans la douleur. Le rythme de la première période était pourtant favorable au Racing qui se procurait les premières occasions franches. Heureusement pour les locaux, le gardien Costil se détendait parfaitement sur la frappe lointaine de Bellegarde, avant l’étonnant raté de Gameiro. De l’autre côté, l’attaquant auxerrois Perrin (1-0, 29e) se montrait plus efficace sur sa frappe croisée !

Alors comme on pouvait s’y attendre, Strasbourg poussait pour égaliser dans le deuxième acte. Mais Diallo ne cadrait pas sa tête et Gameiro était en bout de course sur sa reprise à bout portant. A noter aussi une main de Joly qui aurait pu offrir un penalty aux Alsaciens. Un fait de jeu sans conséquence pour l’AJA qui, avec cette belle performance, prend provisoirement la cinquième place de Ligue 1 avant son déplacement à Lyon mercredi.