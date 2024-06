JO ‍: 6 forfaits, Cherki appelé en urgence pour sauver la France

Dans : JO 2024.

Par Guillaume Conte

Face aux joueurs non libérés par leur club, Thierry Henry a rappelé trois joueurs, dont Rayan Cherki. Le joueur de l'Olympique Lyonnais avait été l'exclu surprise de la première liste.

Thierry Henry se casse littéralement la tête avec la sélection de l’équipe de France olympique, et c’était forcément attendu. Les belles paroles de la saison se sont envolées rapidement et plusieurs clubs comme Lille (barrage Ligue des Champions) et le PSG (joueurs disputant l’Euro) ont renoncé à libérer leurs joueurs. Au total, le champion du monde 1998 enregistre 6 forfaits, en ajoutant celui de Mathys Tel que le Bayern Munich ne libère pas.

A la suite d'indisponibilités de plusieurs joueurs, Thierry Henry a décidé de convoquer Chrislain Matsima, Andy Diouf et Rayan Cherki pour le stage de préparation aux JO.



🔜 Le rassemblement débutera ce dimanche 16 juin !



Plus d'infos ⤵️https://t.co/hXI3RYqpCW — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 11, 2024

Résultat la liste annoncée il y a quelques jours est déjà caduque et elle va subir un sérieux lifting. Ainsi, la FFF a annoncé que trois nouveaux joueurs rejoindraient le rassemblement de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s’agit d’Andy Diouf (RC Lens), de Chrislain Matsima (Monaco) et Rayan Cherki (Olympique Lyonnais) qui sont appelés par Thierry Henry pour le rassemblement qui débutera le dimanche 16 juin à Clairefontaine. Pas de grandes vacances donc pour le joueur lyonnais, qui ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir, et qui avait été éjecté à la surprise générale de la première liste de Thierry Henry. Ce dernier avait pourtant pu bénéficier de son énorme apport pendant toute la saison, mais avait tranché dans le vif au moment de sa liste pour les JO.

Avant le rendez-vous olympique, les Bleuets vont affronter le Paraguay (le 4 juillet à Bayonne), la République dominicaine (le 11 juillet à Toulon) et le Japon (le 17 juillet à Toulon). Le tournoi olympique débutera face aux Etats-Unis à Marseille, le 24 juillet prochain.

La nouvelle pré-liste de l’équipe de France :

Gardiens : Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse FC) et Robin Risser (RC Strasbourg Alsace)

Défenseurs : Maxime Estève (Burnley), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (RB Leipzig), Chrislain Matsima (Monaco), Kiliann Sildillia (Fribourg), Adrien Truffert (Stade Rennais)

Milieux : Maghnés Akliouche (AS Monaco), Joris Chotard (Montpellier HSC), Andy Diouf (RC Lens), Désiré Doué (Stade Rennais), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Enzo Millot (VfB Stuttgart), Khéphren Thuram (OGC Nice), Lesley Ugochukwu (Chelsea)

Attaquants : Rayan Cherki (Olympique Lyonnais), Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Crystal Palace).