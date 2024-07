JO 2024 ‍: Les Bleues crucifiées par le Canada

Dans : JO 2024.

Par Alexis Rose

2e journée de la phase de groupes des JO 2024 - Femmes :

Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne).

France féminine - Canada féminin : 1-2.

Buts : Katoto (42e) pour la France féminine ; Fleming (58e), Gilles (90e+12) pour le Canada féminin.

Pour son deuxième match dans ces Jeux Olympiques de Paris 2024, l’équipe de France féminine est tombée face au Canada dans les ultimes secondes du temps additionnel (1-2).



Face à une équipe du Canada sonnée à cause d'une pénalité de 6 points infligée par la FIFA, l’équipe de France féminine voulait assurer sa qualification pour la phase finale de ces JO 2024. Cela débutait bien avec l’ouverture du score de Katoto (42e), mais le Canada revenait dans la partie avec Fleming (58e), qui profitait d’une erreur de la gardienne française Peyraud-Magnin pour égaliser. Et en toute fin de match, après une énorme occasion française loupée par Katoto (90e+9), Gilles permettait aux championnes olympiques en titre de passer devant au score en marquant avec l'aide du poteau (90e+12).



Défaite des Bleues face au Canada ce soir.



Il faudra 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗘𝗥 mercredi prochain pour se qualifier en 1/4 de finale des JO 👊



🇫🇷1-2🇨🇦 | #FRACAN | #Paris2024 pic.twitter.com/yrZNPXwihY — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 28, 2024

À cause de cette défaite, la formation d’Hervé Renard reste deuxième du Groupe A derrière la Colombie et ne valide donc pas son ticket pour les quarts de finale de ces JO 2024. Pour cela, il faudra que la France domine la Nouvelle-Zélande lors de son dernier match de poules mercredi prochain à Lyon, alors que le Canada est toujours en course pour une qualification directe.