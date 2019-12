WTF : Le jeu FIFA 20 fait disparaître Marco Van Basten

Dans : Info.

Sur le plateau de Fox Sports, dont il est consultant, Marco Van Basten avait lancé un salut nazi pour se moquer de l’allemand pratiqué par l’entraîneur d'Heracles Almelo, Frank Wormuth.

Une blague de bien mauvais goût qui lui avait valu une mise à l’écart temporaire par la chaîne de télévision. Et ce mardi, c’est le plus célèbre des jeux vidéo de football, FIFA 20, qui a pris une mesure radicale afin de témoigner de son mécontentement devant un tel geste. En effet, EA Sports, le développeur du jeu, a tout simplement indiqué que Marco Van Basten, qui était disponible dans le jeu en qualité de « légende » comme de nombreuses gloires du football (Maradona, Roberto Carlos, Desailly) avait été supprimé.

« Nous avons conscience des propos tenus récemment par Marco Van Basten. Nous prônons l'égalité et le respect de la diversité partout dans notre jeu. C'est pourquoi nous avons décidé de ne plus rendre disponibles, jusqu'à nouvel ordre, les éléments de l'icône Marco Van Basten dans les packs, les DCE et dans FUT Draft » a indiqué EA Sports. Voilà une mesure qui risque d’en surprendre plus d’un, mais qui n’a rien de choquant au vu de la gravité du geste de Marco Van Basten, même si le Néerlandais avait indiqué qu’il s’agissait d’une blague de mauvais goût et rien de plus afin de se défendre après son dérapage sur l’antenne de Fox Sports.