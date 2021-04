TV : Pierre Ménès viré ? Canal+ hésite

Dans : Info.

D'un commun accord entre Canal+ et Pierre Ménès, ce dernier ne sera pas dimanche au Canal Football Club. La suite de sa carrière sur la chaîne cryptée n'est pas décidée.

Snipper en chef du dimanche soir sur Canal+, Pierre Ménès sera loin de Paris au moment où Hervé Mathoux et les consultants du CFC prendront l’antenne avant la rencontre de Ligue 1 entre l’OM et Dijon. En effet, le consultant de C+ a décidé d’aller prendre l’air dans l’Ouest au moment où la chaîne cryptée a choisi de le mettre à l’écart suite aux révélations liées au documentaire de Marie Portolano. Même si l’attitude de Pierre Ménès à l’encontre de la journaliste n’avait pas été dévoilée dans « Je ne suis pas une salope je suis une journaliste », les fuites sur une censure décidée au plus haut niveau chez Canal+ ont finalement mis en lumière le geste totalement ahurissant de Pierre Ménès, lequel avait « soulevé la jupe et pris les fesses » de Marie Portolano devant le public du CFC. Malgré des explications totalement ratées chez Cyril Hanouna, puis des excuses sur Twitter, l’homme aux 2,5 millions de followers a prévenu C+ qu’il souhaitait prendre du repos.

Mais ce vendredi, Le Monde affirme que ce repos pourrait durer assez longtemps, et même devenir permanent concernant la relation entre Pierre Ménès et Canal+. Dans un article titré « Pierre Ménès, la grande gueule du foot réduite au silence », les deux journalistes du quotidien affirment que la direction de la chaîne cryptée a évoqué jeudi avec les syndicats la situation dans ce dossier forcément à haut risque. « La filiale de Vivendi a confirmé jeudi 1er avril aux organisations syndicales qu’elle statuerait sur son sort à l’issue de l’« analyse approfondie » ouverte à leur demande », précise Le Monde. Autrement dit, si rien n’est encore définitif concernant le retour éventuel de Pierre Ménès sur Canal+, la situation du consultant est très critique, d’autant plus qu’entre les dirigeants et les journalistes du service des sports la tension est grande ces derniers mois. En passant l'éponge sur l'attitude de Pierre Ménès, la chaîne cryptée enverrait un mauvais signal interne et externe, même si le consultant a toujours de très nombreux supporters et que Marie Portolano a fait savoir qu'il ne fallait pas résumer son documentaire au seul cas Ménès.