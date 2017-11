TV : Pierre Ménès s'excuse après son énorme dérapage chez Hanouna

Dans : Info, OL, PSG, OM.

Pierre Ménès le sait mieux que quiconque, les réseaux sociaux ont désormais une puissance énorme, et si vous vous mettez un peu en travers, alors les retombées peuvent être violentes. C'est ce que le consultant de Canal+ vient de vivre après un invraisemblable dérapage dans l'émission Touche Pas à mon Poste de Cyril Hanouna.

Evoquant l'émission Complément d'Enquête, animée par Elise Lucet et dont l'avenir sur France TV n'est pas assurée pour des raisons budgétaires, Pierre Ménès a été direct comme à son habitude. « Parfois, j'ai un peu honte de faire le même métier qu'elle. Je la trouve d'une agressivité incroyable. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici. Son 'Cash investigation' sur le foot était lamentable », a lancé Pierre Ménès, déclenchant alors un déluges de commentaires, parfois haineux, mais très souvent bien pesés.

Conscient que ses propos avaient probablement dépassé sa pensée, Pierre Ménès a attendu un peu de temps avant de rectifier très franchement le tir. « J’ai été trop loin, les dangers du direct, sur Elise Lucet. Je n’apprécie pas ses méthodes mais elle ne me fait pas honte non plus. Mea culpa », a confié, via Twitter, le consultant de Canal+, histoire d'éteindre l'incendie qu'il avait lui même allumé.