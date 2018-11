Tentative d'enlèvement : trois proches de Benzema en garde à vue !

Dans : Info, Liga.

Le 19 octobre dernier, des proches de Karim Benzema étaient soupçonnés de tentative d’enlèvement. Une somme de 50 000 euros était à l’origine d’un différend entre l’agent et l’entourage de l’international français. Ce mardi après-midi, Le Point apporte de nouveaux éléments au dossier, en révélant que trois proches du buteur madrilène ont été placés en garde à vue, ce 13 novembre.

« Deux hommes et une femme présentés comme proches de l'attaquant du Real Madrid sont entendus depuis ce matin par la police judiciaire. Deux des trois suspects – deux hommes et une femme – devraient être confrontés à la victime, Léo D., cet après-midi. Dans sa plainte, que Le Point a pu consulter, cet homme de 33 ans, qui prétend avoir échappé à cet enlèvement, a indiqué à la police qu'un proche de l'ex-attaquant de l'équipe de France avait tenté de le faire monter de force dans un van, le 8 octobre dernier, dans le 13e arrondissement à la suite d'un différend financier portant sur la somme de 50 000 euros » révèle le site d’informations. Cette affaire de tentative d’enlèvement est donc loin d’être bouclée et pourrait réserver encore bien des surprises.