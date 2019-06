Son ex s’allie à Pamela Anderson, Adil Rami est grillé

Dans : Info, OM.

Dans un message publié sur Instagram cette semaine, Pamela Anderson a annoncé sa rupture avec Adil Rami.

En cause selon elle, la double vie du défenseur central de l’Olympique de Marseille, le « monstre » qui aurait entretenu une relation plus qu’ambiguë avec son ex-femme et mère de ses jumeaux Sidonie Biémont. Une accusation immédiatement démentie par l’international français. « Je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect », a répondu Rami, qui n’avait pas prévu que son ex fasse son apparition dans ce feuilleton.

En effet, Sidonie Biémont a réagi et confirmé les doutes de l’Américano-Canadienne. « Quand on est amoureux on veut y croire plus que tout, on rêve qu’un jour la famille sera réunie, on se dit qu’on a eu raison de choisir cette personne pour moitié, on idéalise… On excuse, on pardonne, on minimise… Puis un jour on se réveille anéantie et on sombre », a expliqué la mère de Zayn et Madi.

Comment Rami s’est fait griller

Mais ce n’est pas tout. Pamela Anderson a ensuite révélé ses échanges avec Sidonie Biémont sur son site officiel. C’est donc en discutant avec l’ex de Rami qu’elle a appris le mensonge du défenseur. « Pendant presque un an et demi nous avons continué de nous voir en tant qu’amants, il était vraiment discret et me disait que tout prendrait bientôt "fin" », a notamment écrit Sidonie Biémont à l’actrice. Une fois de plus, Rami semble débordé…