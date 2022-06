Benzema abandonne, il accepte sa condamnation à 1 an de prison avec sursis !

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Condamné à un an de prison de sursis dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema a officiellement renoncé à faire appel, alors qu'il devait passer devant un tribunal à la fin du mois de juin.

Buteur vendredi soir avec la France contre le Danemark, et grandissime favori dans la quête du Ballon d’Or 2022, Karim Benzema a décidé de se désister de son appel dans le cadre de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Le joueur français du Real Madrid avait été condamné à un an de prison avec sursis, 75.000 euros d’amende et 80.000 euros à verser à son ancien coéquipier en novembre 2021, et aussitôt son avocat avait annoncé que KB9 faisait appel et allait lui-même venir témoigner les 30 juin et 1er juillet prochain devant la Cour d’Appel de Versailles. Mais le site 78Actu a annoncé que la star tricolore avait finalement décidé de se désister et donc d’accepter cette condamnation, ce que l’avocat de Karim Benzema a ensuite confirmé dans L’Equipe. Même si le retrait de cet appel signifie la condamnation définitive du joueur madrilène, son défenseur tente de plaider sa cause dans le quotidien sportif, en balayant encore une fois ses responsabilités dans cette triste et sale affaire de sextape.

Karim Benzema ne fait pas appel mais se dit innocent

Dans l'affaire du chantage à la sextape, Karim Benzema est condamné à 1 an de prison avec sursis, et 75 000 euros d'amende. Fait rare dans un procès : le juge a commenté et même justifié sa décision ⬇️#Quotidien pic.twitter.com/cbE3aFLduL — Quotidien (@Qofficiel) November 24, 2021

Pour Maître Hugues Vigier, Karim Benzema en avait assez de cette histoire, et il préfère définitivement tourner la page quitte à avoir un casier judiciaire en France. « Mon client est épuisé par cette procédure. Ce désistement entérine une décision de condamnation et apparemment de culpabilité. C'est une vérité judiciaire. Mais ce n'est pas la réalité. Karim Benzema clamera toujours son innocence dans cette affaire et il n'a jamais voulu participer à une opération de chantage au préjudice de Mathieu Valbuena », explique l’avocat, même si dans cette affaire la principale victime est Mathieu Valbuena et personne d’autre. Bien évidemment, il est difficile de ne pas lier cette décision de ne pas faire appel avec la situation sportive de KB9 qui est redevenu un élément majeur de l’équipe de France et le favori pour le Ballon d’Or. Un déballage de linge sale à la fin du mois n’aurait été bon pour personne et cette décision de ne pas aller en appel n'est pas totalement une surprise.