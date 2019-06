Radio : RMC prive de micro Daniel Riolo et Jérôme Rothen !

Dans : Info, PSG.

Si les propos de Daniel Riolo et Jérôme Rothen étaient passés relativement inaperçus jeudi, l'affaire a enflé via les réseaux sociaux, ce qui a poussé le duo de RMC à présenter des excuses dimanche soir. Objet de la vindicte populaire, des propos totalement scandaleux sur la jeune femme qui accuse Neymar de l'avoir violé en mai dernier dans un hôtel de Paris. Dans un échange indigne d'une radio comme RMC, Daniel Riolo et Jérôme Rothen ont clairement fait savoir que le joueur du PSG avait mieux à faire que coucher avec une telle femme, se lançant dans des comparaisons nauséabondes. Et même si le journaliste et le consultant ont depuis décidé de faire profil bas, du côté de la radio on a décidé ce lundi de prendre une première sanction en écartant Daniel Riolo et Jérôme Rothen de l'antenne.

Ce lundi, Le Parisien annonce que non seulement les deux hommes vont disparaître des programmes cette semaine, mais qu'un licenciement est possible. « Nous condamnons fortement les propos tenus à l’antenne par Jérôme Rothen et Daniel Riolo. Ils sont inacceptables. Ils ont compris qu’ils avaient fait une erreur, qui leur a demandé dimanche de s’excuser publiquement, trois jours après les faits. Ce n’est en aucun cas justifiable. Nous prenons ça très au sérieux », a précisé Laurent Eichinger, directeur général de RMC Sports. A priori, Riolo et Rothen seront reçus en milieu de semaine par la direction du média afin de savoir la suite qui sera donnée à cette sale histoire.