FIFA 22 : Pierre Ménès viré par EA Sports ?

Dans : Info.

Voix française, avec Hervé Mathoux, du jeu de football édité par EA Sports depuis FIFA 17, Pierre Ménès pourrait perdre son contrat avec la célèbre firme.

Ce que l’on peut désormais appeler l’affaire Pierre Ménès risque de coûter cher au consultant star de Canal+. Car depuis les révélations consécutives à la diffusions du documentaire « Je ne suis pas une salope je suis une journaliste », et deux séquences coupées à la demande de la direction de la chaîne cryptée, l’ancien journaliste de L’Equipe est soumis à de très vives attaques. Tandis que Pierre Ménès est sous la menace de poursuites pour « agression sexuelle », suite à son comportement à l’encontre de Marie Portonalo et deux autres journalistes de C+ et C8, des voix s’élèvent afin qu’il ne soit plus à l’antenne du Canal Football Club. Pour l’instant, Canal+ n’a pas communiqué sur ce thème, même si plusieurs médias ont affirmé que Pierre Ménès était apprécié de Yannick Bolloré, fils du propriétaire de la chaîne.

FIFA 22 sans Pierre Ménès ?

Cependant, EA France, qui représente dans notre pays EA Sports et donc le célèbre jeu FIFA, a déjà fait savoir qu’une réflexion était en cours concernant le contrat de Pierre Ménès, qui est une des voix françaises du jeu avec Hervé Mathoux, son compère du Canal Football Club. Via Twitter, la société a été claire. « Nous suivons attentivement les faits préoccupants reprochés à Pierre Menes car nous sommes très vigilants sur le comportement de nos athlètes et de nos partenaires. Compte tenu de ces éléments, nous examinons activement la suite de sa relation avec EA SPORTS », a indiqué l’éditeur de FIFA, qui travaille déjà au développement de FIFA 22. Un message qui n'est pas très rassurant concernant la suite de la relation contractuelle de Pierre Ménès, qui en plus de la version française, assurait la promotion du jeu via ses très nombreux followers et cela depuis FIFA 17 où il avait remplacé Franck Sauzée.