L'OL en danger de mort, Riolo dénonce un complot ‍!

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit des moments très compliqués depuis quelques semaines, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Le club rhodanien pourrait même vivre le pire dans les prochains mois selon Daniel Riolo.

L'Olympique Lyonnais n'y est pas du tout depuis le début de l'année 2025. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes en Ligue 1 et en Coupe de France, l'humiliation subie dernièrement face à Bourgoin a plongé le club dans une grosse incertitude. En interne, la direction de l'OL se démène pour trouver de l'argent. Cela passe par des ventes et cette fin de mois de janvier pourrait encore apporter son lot de surprises. Que ce soit la DNCG ou certains clubs français, ils ne verraient pas d'un mauvais oeil la chute lyonnaise et celle de John Textor. C'est en tout cas l'avis de Daniel Riolo, qui a bien peur du pire pour les Gones.

La Ligue 1 unie contre l'OL ?

🎙️ @DanielRiolo: "Je reste très prudent sur l'info Fonseca à l'OL. C'est de la déstabilisation, des fausses informations que l'on peut donner aux journalistes parfois. Accrochez-vous ça va bouger autour du club. Rien, de mon côté, me confirme la prise de contact" pic.twitter.com/WjW1ozRUsO — After Foot RMC (@AfterRMC) January 20, 2025

Sur l'antenne de RMC, le journaliste vedette n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, insistant sur le fait que l'OL était victime du football français et de son « grand patron » :

« Je reste très prudent sur l'info Fonseca à l'OL. Laissez travailler Sage tant que tout est encore possible. J'ai du mal à comprendre ces rumeurs. Cela se repose sur le fait que Textor soit capable de tout faire. (...) C'est de la déstabilisation, des fausses informations que l'on peut donner aux journalistes parfois. Accrochez-vous, ça va bouger autour du club.

On veut la mort de l'OL, mettez-vous ça dans la tronche. Des gens veulent faire crever ce club et vous savez qui sont ces gens. Le foot français va se liguer contre l'OL. On a même vu l'interview d'Aulas et elle ne tombe pas par hasard. Il a fait passer son message. Il rêve de ramasser l'OL à la petite cuillère. C'est de la politique de haut vol. A la place de Textor, je solidifierais mon club au lieu de réflexions sur l'entraineur. Le grand patron n'a pas envie de voir l'OL en Ligue des champions et veut faire crever ce club. Tous les jours, il y a un truc nouveau ».

Chacun aura son avis sur ces déclarations osées, mais en tout cas, le premier salut des Gones viendra du terrain. Et le week-end prochain, un match important à Nantes attend l'OL et Pierre Sage, qui jouera peut-être son poste à la Beaujoire.