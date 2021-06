Médias : Passer de l’Euro aux présidentielles, le défi d’Estelle Denis

Dans : Info.

À l’issue de l’Euro 2021, Estelle Denis va quitter La Chaîne L’Equipe et le monde du football pour rejoindre la radio RMC, et découvrir ainsi la politique.

C’est une nouvelle que personne n’attendait. Alors que son émission « L'Équipe d'Estelle » marchait bien depuis son lancement il y a quatre ans, avec plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs chaque soir de la semaine, Estelle Denis a décidé de changer complètement d’univers. Puisqu’après l’Euro 2021, qu’elle couvre pour La Chaîne L’Equipe, la femme de Raymond Domenech va effectivement rebondir sur RMC. Dès le 23 août prochain, Estelle Denis passera donc de la télévision à la radio. Mais aussi du foot à l'actualité générale, comme la politique. Un changement réfléchi et désiré.

« Je savais que si je disais non, je le regretterais »

« Le sport, ce sont des échéances. En foot, c'est la Coupe du monde, l'Euro. On y est, et j'ai reçu une proposition que je ne peux pas refuser. Karim Nedjari, le directeur général de RMC, m'a appelée pour me demander de le rejoindre, et j'ai toujours rêvé de faire de la radio. J'y animerai une émission comme je les aime, diffusée également sur RMC Story, chaîne de la TNT en simultané, une émission d'opinions, de débats, dans une année présidentielle, avec une parole forte donnée aux auditeurs. Elle sera placée dans la tranche 12 heures - 15 heures, une tranche horaire que je ne connais pas... C'est un vrai challenge. Mais je savais que si je disais non, je le regretterais. Faire cette émission de débats, ça me parle. J'aime changer, ne pas être enfermée dans une case. Même si L'Équipe aura toujours une place dans ma vie... Là, on parlera du sport quand l'actualité l'exigera, mais ce sera en priorité une émission d'actualités générales où j'aurai une bande autour de moi qu'on est en train de construire. Et elle sera différente de celle que j'ai à L'Équipe », a lancé, sur L’Equipe, celle qui a déjà fait une émission extra-sportive, avec « 100 % Mag » sur M6 au début des années 2010.