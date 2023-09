Maroc ‍: Cristiano Ronaldo offre son hôtel aux rescapés du séisme

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

La situation est terrible au Maroc où un violent tremblement de terre a frappé le pays la nuit dernière. Les victimes se comptent par centaines tout comme les personnes privées de toit. Heureusement, à Marrakech, certains peuvent dormir dans l'hôtel de luxe de CR7.

Après le terrible tremblement de terre survenu au Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, les marques de soutien et les élans de solidarité se multiplient. Le monde du football n'est pas en reste comme cela a été visible sur les réseaux sociaux. Les internationaux marocains ont notamment lancé une campagne de dons du sang pour venir en aide aux victimes physiques du séisme. Hervé Renard a appelé le monde à faire preuve d'une « solidarité exceptionnelle » alors que le temps presse pour les populations locales. Touchés, meurtris, les Marocains vivant sur place ont perdu leur maison et leurs biens, devant subir des lendemains difficiles après la catastrophe. Heureusement, une star déjà implantée localement ouvre ses portes aux gens.

L'hôtel de luxe de CR7 sert de refuge aux victimes

Amoureux du Maroc depuis plusieurs années, Cristiano Ronaldo possède une villa sur place mais aussi un hôtel de luxe. Cet établissement est situé à Marrakech, en plein cœur de la région sinistrée. Le joueur portugais a décidé d'accueillir gratuitement des personnes sans toit pour les soirées qui viennent. C'est notamment le cas d'Irene Seixas, une touriste espagnole au Maroc qui a décrit son parcours du combattant pour être logée et son soulagement de se reposer dans l'hôtel du Portugais.

Cristiano Ronaldo aurait mis à disposition son Hôtel Pestana CR7 pour abriter les personnes touchées par le tremblement de terre au Maroc ! ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/3VnUXDfQzg — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) September 9, 2023

« En ce moment, nous sommes très découragés. Nous avons commencé à chercher des vols, qui ont été vendus en un instant. Nous avons dû prendre des vols même pour mille euros pour essayer de partir plus tôt car nous partions mercredi prochain. Les hôtels sont les mêmes. Nous avons dû venir dans le nouveau quartier de Marrakech, où il y a plus d'hôtels de luxe, pour ainsi dire. Maintenant, nous avons réussi à obtenir que l'hôtel de Cristiano Ronaldo, qui se trouve à la périphérie, nous donne une chambre. [...] Nous attendons. Nous avons dormi toute la nuit dans la rue et à sept heures du matin, ils nous ont dit que oui, nous pouvions venir et nous sommes dans un hall avec beaucoup de gens de différentes nationalités », a t-elle confié à 24h, la chaine d'info du service public espagnol. Cristiano Ronaldo confirme bien que son cœur d'homme est à la hauteur de son talent de joueur de football.