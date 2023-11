Laure Boulleau se fait plaquer par le monde du rugby

Dans : Info.

Par Claude Dautel

L'ancienne footballeuse, désormais consultante pour Canal+, a fait un passage remarqué lors de la Nuit du Rugby. Sa sortie sur les arbitres lui vaut quelques recadrages.

Membre de la grande famille de Canal+, Laure Boulleau avait été invitée pour remettre, lors d’une soirée à l’Olympia, le trophée du meilleur joueur de Pro D2, l’équivalent pour le rugby de la Ligue 2 pour le football. Avant d’annoncer le nom du vainqueur, la consultante football de la chaîne cryptée, qui avait le chef Philippe Etchebest à ses côtés, s'est lancée dans une tirade sur un sujet qui a le don parfois d'agacer, que ce soit en football ou en rugby, à savoir l'arbitrage. Il est vrai que l'élimination de l'équipe de France par l'Afrique du Sud lors du récent Mondial avait provoqué bien des polémiques, l'arbitre néo-zélandais du match, Ben O'Keeffe, ayant été jugé particulièrement gentil avec les futurs champions du monde.

Pour Laure Boulleau, l'heure de la revanche avait sonné et l'ancienne footballeuse ne s'est pas privée de dire en direct ce qu'elle pensait. « J’étais au match contre l’Afrique du Sud, qui m’a laissée toute triste. J’ai mis deux ou trois jours à m’en remettre, même si j’imagine que ça a dû être pire pour les joueurs. J’ai une petite pensée pour l’arbitre, que je déteste depuis ce jour-là. Je suis ultra fair-play, mais là, j'avoue que je n’arrive pas à me contenir sur ce qui s’est passé », a lancé la consultante de Canal+, acclamée par une partie du public présent dans la salle. Cependant, Laure Boulleau a également agacé de nombreux amateurs de rugby, lesquels estiment que revenir là-dessus était grotesque et totalement à l'encontre des fameuses « valeurs du rugby ». « Restez au foot. Vos propos sur l'arbitrage à la nuit du rugby sont juste à vomir », a, par exemple, répondu un internaute.

@Dupont9A j’ai taclé l’arbitre du 1/4 de Finale pour toi ce soir à la cérémonie 😇 et ça m’a fait beaucoup de bien 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Je suis si heureuse de rencontrer nos grands champions que j’aime tant 🇫🇷 🏉 ❤️ pic.twitter.com/Q6hu9NEesd — Boulleau Laure (@laureboulleau) November 20, 2023

Sur X (anciennement Twitter), la jeune femme, actuellement enceinte de son premier enfant, n'a pas été ménagée, même si elle a ensuite précisé avoir fait cette sortie très remarquée afin de saluer Antoine Dupont, lequel a reçu le prix de meilleur joueur de la saison de Top 14. « J'ai taclé l’arbitre du 1/4 de Finale pour toi ce soir à la cérémonie et ça m’a fait beaucoup de bien. Je suis si heureuse de rencontrer nos grands champions que j’aime tant », a lancé Laure Boulleau.