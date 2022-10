Casillas et son faux coming-out, ça tourne au bad buzz

Dans : Info.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, un post assez improbable d'Iker Casillas sur Twitter a fait beaucoup parler. L'ancien portier espagnol y avouait son homosexualité, ce qui est en fait une blague de mauvais goût.

Iker Casillas est une légende vivante du football espagnol et du Real Madrid. Le champion du monde a remporté tous les titres possibles et est donc logiquement une personne très suivie sur les réseaux sociaux. Ce dimanche, l'ancien portier merengue a surpris tout le monde en indiquant via un post Twitter : "J'espère que vous me respectez, je suis gay". Un post commenté par Carles Puyol, qui précisait qu'il était temps qu'il raconte leur histoire. Forcément, ce message plus qu'improbable a vite été commenté, entre ceux qui soutenaient l'Espagnol pour son courage et ceux qui doutaient du but la démarche. Et ces derniers étaient dans le vrai, puisque le post d'Iker Casillas n'a rien de véridique...

Casillas, la blague de très mauvais goût

Le gardien espagnol Iker Casillas annonce sur Twitter qu'il est homosexuel.



La réponse de Carles Puyol, son ancien coéquipier en sélection nationale : "C'est le moment de raconter notre histoire, Iker" pic.twitter.com/yK73FsbdmQ — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) October 9, 2022

Comme l'indique Diario AS, Iker Casillas n'a pas été piraté et est bien l'auteur de son tweet. Mais il n'est pas homosexuel et il s'agit-là d'un troll en réponse à des informations qui indiquent depuis quelque temps que Casillas fréquenterait l'actrice Alejandra Onieva. Une manière pour lui donc de démentir ces rumeurs, même si la manière est à revoir. Depuis son divorce avec Sara Carbonero, Casillas est souvent la cible de rumeurs autour de ses fréquentations. On lui a notamment prêté des relations avec Shakira, Melyssa Pinto ou encore Rocío Osorno. Depuis, Casillas a supprimé son tweet, qui a été pas mal commenté comme espéré. Malheureusement, un grand nombre de commentaires homophobes est à déplorer. Un bad buzz pour Iker Casillas, qui risque de prendre la marée comme il se doit dans les prochaines heures. Les coming-outs sont en effet rares dans le monde du football, du fait des menaces et des pressions subies et celui-ci, effectué pour rire ou pour répondre aux rumeurs, n'aide en rien la cause.