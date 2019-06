La femme qui accusait Cristiano Ronaldo de viol retire sa plainte

Dans : Info, Serie A, Foot Mondial.

En octobre dernier, une sombre affaire de viol rattrapait Cristiano Ronaldo. En effet, la star portugaise de la Juventus Turin était accusé d’abus sexuels sur une Américaine.

Des faits présumés qui se seraient déroulés à Las Vegas en 2009, et que Cristiano Ronaldo avait bien évidemment nié en bloc. « Je nie fermement les accusations portées contre moi. Le viol est un crime abominable qui va à l'encontre de tout ce que je suis et ce en quoi je crois » confiait notamment, il y a huit mois, l’ancien attaquant du Real Madrid. Ce mercredi, Bloomberg TV apporte une bonne nouvelle à CR7 et à ses fans. En effet, la chaîne de télévision américaine affirme que la femme qui accusait Cristiano Ronaldo de viol a retiré sa plainte. La fin d’un feuilleton judiciaire pénible pour le n°7 de la Juventus Turin…