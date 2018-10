Ita : En pleine tempête, Cristiano Ronaldo reçoit un énorme soutien

Dans : Info, Serie A, Foot Europeen.

Accusé de viol et dans la tempête ces derniers jours, Cristiano Ronaldo peut heureusement compter sur le soutien de son club, la Juventus Turin. Mais pas seulement. En effet, le Premier Ministre portugais est monté au front pour défendre la star de sa sélection. « Ce que les gens doivent comprendre, c’est qu’il existe une chose qui s’appelle la présomption d’innocence » a notamment fait savoir Antonio Costa, pour qui il est inadmissible de traîner CR7 dans la boue sans preuves.

« Ce que les gens doivent comprendre une bonne fois pour toutes, c’est qu’il existe une chose qui s’appelle la présomption d’innocence. Ça ne suffit pas que quelqu’un soit accusé de quelque chose pour le rendre coupable. Et s’il existe quelque chose ayant été prouvé, c’est que Cristiano Ronaldo est un professionnel, un sportif et un footballeur extraordinaire. C’est une personne qui a honoré le Portugal et a donné beaucoup de prestige à notre nation. Pour cela, nous espérons que rien ne pourra écorner cette image de Cristiano » a lâché l’homme politique portugais. L’ancien buteur du Real Madrid appréciera cet énorme soutien en cette période très délicate…