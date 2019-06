Info : Trop c'est trop, Adil Rami répond à Pamela Anderson

Dans : Info, OM.

Mis dans les cordes par Pamela Anderson après leur rupture et les accusations de l’actrice américaine sur le comportement volage du défenseur de l’OM, Adil Rami a fini par répondre. Pas sûr qu’il soit le grand gagnant d’une bataille médiatisée et à distance avec la bimbo, mais le champion du monde français s’est lancé dans une défense la plus sobre possible, histoire de surtout de mettre un terme aux accusations de l’Américaine. Cette dernière avait laissé entendre que le défenseur marseillais avait été violent avec elle, ce qu’il n’a pas du tout digéré.

« Salut tout le monde, entame le champion du monde. Bon je n’ai pas le choix, je suis désolé. J’ai gardé le silence parce que je suis choqué et c’est super difficile de prendre la parole sans qu’on interprète chaque mot. Mais j’ai trop de choses sur le cœur. Je vais faire simple et super clair et comme je l’ai déjà dit je ne vais pas commenter les détails de notre vie avec Pamela. Je tiens à vous dire que ces accusations de violences sont complètement fausses et je ne peux pas laisser passer ça. J’hallucine tellement c’est grave. Ceux qui me connaissent savent qui je suis et mes valeurs. Ils savent que c’est impossible et que j’en suis incapable. Si elle voulait me toucher elle a bien choisi. Elle sait que mon engagement pour la cause des violences faites aux femmes est quelque chose de vraiment important pour moi », a balancé Adil Rami, pour qui Pamela Anderson est allée beaucoup trop loin avec ces accusations.