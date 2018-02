Foot : Une terrible sanction contre Nasri pour dopage ?

Dans : Info, Equipe de France, OM.

Si l'information dévoilée ce dimanche par Marca se confirme, la carrière de Samir Nasri pourrait subir un terrible coup d'arrêt alors que déjà ces dernières saisons n'étaient pas flamboyantes pour l'ancien joueur de l'OM. En effet, le quotidien sportif espagnol annonce que l'UEFA va prononcer dans les prochains jours une suspension de six mois contre Samir Nasri pour dopage. Le joueur français, libre de tout contrat depuis son départ de Turquie et que l'on disait proche de signer à Las Palmas, serait sanctionné suite à son séjour il y deux ans aux États-Unis dans une clinique afin de subir « un traitement intraveineux afin qu'il garde la forme ».

Seul problème, l'Agence Mondiale Antidopage interdit ce genre de traitement au-delà de quelques millilitres, une limite dépassée par Samir Nasri. Le joueur a bien essayé de justifier ce traitement par un usage thérapeutique, mais il l'a fait après avoir été pris par la patrouille et l'UEFA a balayé cette explication. Résultat des courses, l'instance européenne devrait infliger une suspension d'un an à Samir Nasri, qui ne pourrait reprendre le football que la saison prochaine. Un rude coup pour le milieu de terrain, qui va devoir digérer et méditer sur cette sanction si elle se confirme.