Foot : Par ici la retraite pour Yoann Gourcuff ?

Dans : Info, Dijon, OL, Bordeaux.

Sous contrat avec Dijon la saison dernière, Yoann Gourcuff est désormais libre comme l’air.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on ne s’arrache pas l’international français, lequel a vécu une saison délicate en Bretagne l’an passé (8 apparitions seulement). A 33 ans, l’ancien milieu de l’Olympique Lyonnais pourrait bien raccrocher les crampons. C’est tout du moins ce que son père Christian, désormais entraîneur du FC Nantes, a laissé sous-entendre dans les colonnes de L’Equipe ce jeudi.

« Il faut être réaliste. Il a 33 ans et la saison écoulée à Dijon ne s’est pas bien passée. Après, pour avoir du plaisir et être performant, il faut physiquement ne pas avoir de problèmes. Et après, c’est un cercle vicieux : si vous vous blessez, vous ne pouvez pas prendre de rythme… A un moment donné, il y a un choix à faire, il ne va pas faire n’importe quoi, partir à droite à gauche ou sur une destination exotique. Je ne parle pas pour lui mais on sait que ça a une fin » a indiqué Christian Gourcuff. Une triste fin de carrière pour celui qui éclaboussait la France de son talent au début des années 2010.