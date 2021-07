FIFA : De nouvelles règles testées, place au foot-basket !

Dans : Info.

A l’occasion du Futur of Football Cup, un tournoi amical entre quatre équipes européennes de catégorie U19, la FIFA teste de nouvelles règles assez surprenantes. Des mesures qui, en cas de validation à la fin de la compétition, pourraient vite apparaître en match officiel.

« Pourquoi le jeu FIFA propose aujourd’hui qu’un but mis en dehors de la surface rapporte deux points ? Pourquoi cela ne pourrait pas être le cas dans la vie réelle ? » Il y a maintenant plus de deux ans, beaucoup s’étaient moqués de Jacques-Henri Eyraud. Et pourtant, l’idée de l’ancien président de l’Olympique de Marseille n’est pas plus folle que celles proposées par la FIFA. En effet, l’instance internationale profite de la Futur of Football Cup, un tournoi amical entre les équipes U19 de Bruges, de l'AZ Alkmaar, du PSV Eindhoven et du RB Leipzig, pour tester de nouvelles règles étonnantes.

Des changements illimités

Pour commencer, les matchs se jouent en deux périodes de 30 minutes, et le chronomètre est arrêté à chaque interruption du jeu. Cette compétition permet également aux entraîneurs de réaliser des changements illimités, et ce peu importe s’ils s’en servent pour casser le rythme. A noter aussi l’application d’une exclusion temporaire de cinq minutes pour les joueurs qui récoltent un carton jaune. Si ces mesures vous rappellent quelque chose, c’est parce qu’elles se rapprochent étrangement des règlements du basket ou du rugby.

Seule différence, la FIFA permet aux joueurs d’effectuer les touches au pied pour augmenter le nombre d’occasions de but. Le tournoi étant en cours, l’instance dirigée par Gianni Infantino dressera un bilan après la fin de la compétition. Et si l’une ou plusieurs de ces règles testées le méritent, une proposition sera officiellement transmise à l'International Football Association Board (IFAB), l'organisme qui gère les règles du jeu. Vous l’aurez compris, ce n’est malheureusement pas une blague…