Exploitée jour et nuit, une mère de famille accable Neymar

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Employée pendant près de deux ans dans la villa de Neymar à Bougival, une Brésilienne de 35 ans poursuit le footballeur en justice pour travail dissimulé. Cette mère de quatre enfants est sortie du silence pour décrire ses conditions de travail chez l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Neymar ne garde pas que de bons souvenirs de son passage dans la capitale française. Et pas seulement pour des raisons sportives. Quelques mois après son départ du Paris Saint-Germain, le milieu offensif d'Al-Hilal se retrouve poursuivi en justice par son ancienne employée. Une Brésilienne de 35 ans, dont l’identité n’a pas été révélée, lui réclame 368 000 euros pour travail dissimulé.

Cette mère de famille, enceinte de son quatrième enfant au moment des faits, décrit des conditions de travail choquantes dans la villa de Neymar. L’employée s’occupait principalement du ménage, mais pouvait à tout moment interrompre ses tâches pour rendre différents services aux proches du footballeur. « J'ai fait les ongles de la mère de son fils (Carol Dantas), a-t-elle raconté à Record. Une fois, je nettoyais le gymnase et on m'a demandé de m'arrêter pour faire les ongles de Bruna (Biancardi, compagne de Neymar). »

L'employée restait la nuit

Puis en octobre 2022, la jeune femme a été subitement licenciée. « La secrétaire m'a appelée et m'a dit : "Voici votre salaire, vous n'avez plus besoin de venir, réglez votre vie privée (sa grossesse)", a confié la plaignante. Ils m'ont dit d'aller chercher mon argent auprès de l'agent de sécurité à l'entrée principale. Je me suis retrouvée sans aucun soutien. On m'a même coupé l'électricité pendant une semaine. »

« (...) Ils m'ont demandé de rester plus longtemps, et j'ai dit oui parce que j'en avais besoin. Être une mère célibataire avec quatre enfants n'est pas une plaisanterie. Le week-end, je travaillais toute la nuit. Comme je devais rentrer tôt le lendemain matin, je dormais sur place. Mais je n'ai jamais reçu de prime de nuit. J'ai fait mes heures comme ils me l'ont demandé, mais je ne le savais pas », a-t-elle ajouté pour enfoncer Neymar et son entourage.