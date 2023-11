EdF ‍: Deschamps a trahi Griezmann, convaincu qu'il était l'Elu

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Après les retraites internationales de Raphaël Varane et Hugo Lloris, Antoine Griezmann postulait au brassard de capitaine en Equipe de France. Mais contre toute attente, Didier Deschamps a choisi Kylian Mbappé.

Antoine Griezmann s’imaginait déjà en capitaine de l’Equipe de France pour l’Euro 2024 en Allemagne après les retraites internationales de deux tauliers, Hugo Lloris et Raphaël Varane. Joueur le plus ancien de l’ère Didier Deschamps, le milieu offensif de l’Atlético de Madrid était un prétendant logique au capitanat chez les Bleus mais finalement, c’est Kylian Mbappé qui a eu les faveurs de son sélectionneur à seulement 24 ans. Dans les colonnes de L’Equipe, Damien Degorre revient sur cet épisode et révèle que « Grizou » a eu du mal à digérer la décision de Didier Deschamps. Mais la relation est si intense et fusionelle entre Antoine Griezmann et son sélectionneur que le pardon a été rapide pour le natif de Mâcon, bien que la déception fut immense sur le coup.

« Griezmann, habité par l'espoir et la conviction qu'il serait l'élu, a maugréé pendant quelques jours après avoir appris que Kylian Mbappé serait le nouveau capitaine. Mais la blessure a rapidement cicatrisé. Le match d'après, contre les Pays-Bas (4-0, le 24 mars 2023), le Parisien servait le Colchonero sur un plateau pour l'ouverture du score et le buteur laissait éclater son bonheur d'être chez les Bleus » raconte le journaliste dans les colonnes du quotidien national. A quelques mois d’un Euro que la France va aborder comme un favori, Antoine Griezmann reste une pièce maîtresse des Bleus et surtout, un leader à part entière du vestiaire de Didier Deschamps, qui en a fait son vice-capitaine. « Chouchou » du sélectionneur de l’aveu même de ce dernier, Antoine Griezmann n’a jamais été aussi fort en club, lui qui empile les buts et les passes décisives à l’Atlético de Madrid. Une excellente nouvelle pour la France alors que se profilent les matchs contre Gibraltar et la Grèce.