Droits TV : Un contrat à 200ME pour la L1 grâce à Neymar

Dans : Info, PSG, Ligue 1.

C'est une bonne nouvelle pour le football français, ce lundi, moyennant 33ME par an, soit 20ME de plus que l'ancien contrat, les droits TV des matches de Ligue 1, Ligue 2 et Coupe de la Ligue ont été vendus par la LFP et BeInSports à Canal+ et Kwesé pour les territoires d'Afrique Subsaharienne. Un contrat total de près de 200ME pour six ans, selon L'Equipe, et qui annonce peut-être d'autres bonnes nouvelles, la présence de Neymar en France ayant ouvert les appétits.

« La Ligue de Football Professionnel (LFP) et beIN SPORTS, en charge de la distribution exclusive des droits audiovisuels de la Ligue à l’international, sont heureux d’annoncer un accord majeur concernant la diffusion de la Ligue 1 Conforama en Afrique subsaharienne. CANAL + (langue française) et Kwesé (langues anglaise et portugaise) ont ainsi acquis auprès de beIN SPORTS les droits de la Ligue 1 Conforama pour six saisons (2018/2019 à 2023/2024) sur l’ensemble des territoires d’Afrique Subsaharienne. A l’issue de discussions de gré à gré menées directement par les équipes de beIN SPORTS, en coordination étroite avec celles de la LFP, avec les principaux diffuseurs de la région, beIN SPORTS a retenu les offres de CANAL + et Kwesé permettant d’assurer une large visibilité de la compétition et d’obtenir une augmentation significative des droits. Cet accord s’accompagne également de la diffusion de la Domino’s Ligue 2 et de la Coupe de la Ligue sur l’ensemble des territoires, renforçant ainsi la notoriété des championnats français de la Ligue en Afrique Subsaharienne », précise la LFP, qui n'officialise toutefois pas le montant de ce contrat. Car si la venue de Neymar en Ligue 1 est pour beaucoup dans cette hausse des droits, il pourrait aussi provoquer un gros contrat en Amérique du Sud et plus précisément au Brésil où les droits TV de la Ligue 1 devraient faire prochainement l'objet d'un autre gros contrat.