L1 ‍: DAZN lance un deuxième abonnement encore plus fou

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Principal détenteur des droits TV de la Ligue 1, DAZN propose deux abonnements différents. L’un d’entre eux, vendu pour 14,99 euros par mois, donnera accès à un seul match par journée. Une rencontre que les futurs abonnés ne pourront même pas choisir. De quoi provoquer de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Les amateurs de Ligue 1 sont maintenant fixés. Au terme d’un long feuilleton, la Ligue de Football Professionnel a choisi DAZN et beIN Sports comme diffuseurs pour la période 2024-2029. La chaîne qatarie, disponible pour 15 euros par mois, diffusera une affiche par journée. Tandis que les huit autres seront retransmises par la plateforme dont les prix font beaucoup réagir. Alors que des rumeurs évoquaient un abonnement à 10 euros, les tarifs annoncés sont beaucoup plus élevés.

Impossible de choisir son match

Dans son offre « Unlimited », et avec un engagement d’un an, DAZN donne accès à huit matchs en direct, et à la neuvième rencontre en différé, pour 29,90 euros par mois. Le service de streaming donne également la possibilité aux abonnés de ne suivre qu’un seul match par journée. Il faudra pour cela s’abonner à l’offre « Super Sports » commercialisée à 14,99 euros par mois avec un engagement minimale d’un an, ou à 19,99 euros par mois sans engagement. Là encore, les conditions de ce deuxième abonnement font beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.

Voici les tarifs DAZN pour 1 match de @Ligue1 par journée ainsi que le reste du catalogue DAZN : pic.twitter.com/yIJ2ccD2fR — Axel | Nissa Europa 🇪🇺 (@SolamenNissa) August 1, 2024

Au-delà du prix annoncé, DAZN ne laissera pas ses abonnés choisir le match qu’ils souhaitent. Un supporter ne sera donc pas certain de suivre son équipe chaque week-end avec cette offre « Super Sports ». D’où la réaction du journaliste Pierre Ménès. « Mais l’abonnement pour un match à 14,99€ de DAZN c’est pas au pif ? On peut pas choisir son match ? », s’est étonné l’ancien spécialiste de Canal+. A noter que cette offre pourrait concerner l’affiche du dimanche soir (20h45), y compris Rennes-Lyon pour la première journée de Ligue 1.