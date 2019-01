Disparition de Sala : Son ami Vada lance un appel pour le retrouver

Dans : Info, FC Nantes, Bordeaux.

Comme annoncé plus tôt ce jeudi, la police de Guernesey a abandonné les recherches de l’avion d’Emiliano Sala.

Après trois jours de travail, les autorités estiment que les chances de retrouver l’Argentin et le pilote de l’appareil disparu lundi soir sont très faibles. Une terrible nouvelle pour les proches de l’attaquant dont fait partie Valentin Vada, son ami et ancien coéquipier à Bordeaux qui demande du soutien afin d’inciter la police à relancer les recherches. « La recherche d'Emiliano ne doit pas s'arrêter là, on a besoin de trouver une conclusion. Que ça soit avec un tweet, une vidéo, aidez-nous à réclamer pour lui pour que sa famille ait une réponse », a demandé le Girondin dans une vidéo.