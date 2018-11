Cyril Hanouna prêt à miser gros sur un club de N2 ?

Dans : Info.

Passionné de football, Cyril Hanouna compte bien profiter de sa notoriété en France et de son compte en banque pour investir dans le ballon rond.

Il recherche depuis plusieurs mois un club où mettre de l’argent afin de le porter vers le professionnalisme. Tenté par l’Athlético Marseille, le présentateur TV a récemment déplacé son curseur vers la région parisienne. Avec notamment l’entrepreneur Stéphane Moulin et l’ancien ministre Eric Besson, il envisage de relancer le club de Boulogne-Billancourt. Célèbre pour sa capacité à former des jeunes joueurs de l’Ouest parisien, la formation du 92 est en difficulté dans le championnat de National 2, soit le quatrième échelon national.

Le producteur envisage de reprendre le club rapidement en compagnie de plusieurs actionnaires, afin d’y injecter de l’argent et de viser à terme la montée en Ligue 2 pour l’ACBB. Comme l’explique Le Parisien et France Football, pour le moment, les négociations battent leur plein alors que la mairie a donné son aval au projet. L’ambition serait également d’emmener le club à évoluer non loin de là, au Stade Jean-Bouin aux abords du Parc des Princes, où évolue déjà l’équipe féminine du PSG ou d’autres clubs de football comme le Red Star par le passé.