Casoni réfute tout racisme et parle de complot

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Entraîneur de l'US Orléans, Bernard Casoni est visé par des accusations de propos racistes visant notamment ses joueurs africains. L'ancien défenseur de l'OM a nié être raciste sur RMC, s'étonnant que de telles informations aient pu filtrer dans la presse.

Bernard Casoni vit un difficile début de saison à Orléans (17e sur 18 de National) mais cela n'est rien devant la tempête médiatique qu'il doit affronter depuis deux jours. L'ancien défenseur de l'OM est accusé d'avoir tenu des propos racistes visant les joueurs africains de son groupe notamment. Visé par une enquête et suspendu par son club, Casoni est venu défendre son cas sur l'antenne de RMC dans l'émission Rothen s'enflamme. Il a nié l'accusation de racisme, évoquant cas par cas les propos polémiques. Tout d'abord, on l'a accusé de racisme anti-maghrébins après avoir dit à ses joueurs « Vous n’êtes pas plus cons que des Maghrébins », à propos de la compréhension d'une tactique.

Une vendetta de joueurs contre Casoni ?

Il évoque un quiproquo et un commentaire sorti de son contexte. « Partout où je suis passé, je mets des principes en place. Donc ça a marché là-bas, comme ça a marché dans tous les pays du Maghreb que j’ai faits. Donc j’ai dit que ce que j’avais mis en place là-bas, j’étais capable de le mettre en place à Orléans. Ce sont des phrases un peu bateau. C’est comme si j’avais entraîné au Canada et que j’avais dit « On n’est pas plus cons que des Canadiens » », s'est-il justifié. Même chose pour un propos sur un 5 contre 5 à l'entraînement où il fallait mettre des chasubles pour différencier les joueurs. Son « pour vous, pas besoin de chasubles car vous êtes tous noirs », faisait référence selon lui aux maillots d'entraînement noirs et pas à la couleur de peau. Il a révélé que ses joueurs lui avaient fait remarqué le sens équivoque de sa phrase.

🔴 Bernard Casoni sur la phrase : "Pas besoin de chasuble, vous êtes déjà tous noirs"



🗣️💬 "Quand j'ai prononcé cette phrase, je parlais des maillots d'entraînement qui sont noirs" pic.twitter.com/TmP9Hryune — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 10, 2023

La seule sortie qu'il n'a pas niée « ça, c’est un pet de noir » ne serait selon lui qu'une mauvaise blague avec trois de ses joueurs coupables de lui avoir pété au nez. Enfin, il a nié éviter de recruter des joueurs noirs, justifiant en avoir amené une grande majorité à Orléans au contraire. S'estimant blessé par de telles accusations, Casoni a répété n'avoir eu aucun problème dans sa carrière de joueur mais aussi d'entraîneur, cette dernière ayant été effectuée en majorité dans des clubs nord-africains. Il y voit plutôt une vengeance de cadres mis de côté. « Eux ont le droit de faire des choses mais moi je n’ai pas le droit de dire des choses ? Eux ils se servent de ça pour m’attaquer car il y a des gens que j’ai remis en question dans le club, dans l’équipe », a t-il expliqué. Ce sera désormais à la justice de démêler le vrai du faux dans cette histoire.