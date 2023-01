Bonne année 2023 à tous !

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Comme c’est le cas depuis désormais plus de 14 ans (et oui), la rédaction de Foot01 vous souhaite un bon réveillon du jour de l’an et surtout une bonne année 2023. L’équipe de Foot01 vous transmet ses meilleurs voeux pour les mois à venir, pour la santé, le bonheur et la prospérité au passage.

Cette année 2022 a été riche en évènement avec cette Coupe du monde qui vient de se terminer. Mais le football ne s’arrête jamais et les matchs vont s’enchainer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ce 1er janvier, c’est la reprise de la Ligue 1 avec plusieurs rencontres au programme, mais aussi le début du mercato, pour bien lancer l’année.

Nous profitons aussi de cette tribune pour vous remercier d’être toujours plus nombreux à suivre l’actualité sur nos différents supports.