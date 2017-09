Avec « Goal », Griezmann se lance dans le roman de foot pour enfants

Dans : Info, Equipe de France.

Joueur vedette de l’Atlético Madrid et de l’équipe de France, Antoine Griezmann est l’une des stars du football français, et ses nombreux passages à la télé, dans les pubs ou sur les terrains, en font un des personnages préférés des enfants. Ces derniers devraient être comblés puisque l’attaquant français a confirmé qu’une série de romans racontant son histoire allait bientôt sortir. Ce vendredi, le joueur de l’Atlético Madrid a expliqué sur son compte Facebook que les deux premiers tomes de la série nommée « Goal ! » allaient sortir chez Michel Lafon, au prix de 10,90 euros l’unité. Ces romans illustrés pour la jeunesse raconteront l’histoire d’un certain « Trony Grizi », jeune garçon fan de football et qui rêve de devenir professionnel, mais doit surmonter de nombreux obstacles pour cela.

« Quand j'étais petit, j'aurais adoré lire une série inspirée de l'histoire de Beckham ou de Zidane, explique l'attaquant de l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, je suis papa d'une petite Mia et j'ai à coeur de transmettre mes valeurs humaines et sportives aux plus jeunes », a expliqué le buteur français, qui donnera de la lecture aux jeunes passionnés de football dans ces ouvrages de 160 pages chacun. Voilà un cadeau qui devrait faire des heureux cet automne ou à l’approche de Noël.