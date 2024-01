Une honte absolue, Haaland humilié par Messi

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi a reçu le titre de meilleur joueur de l'année 2023 lors de la cérémonie The Best. Une récompense honteuse pour pas mal de fans, tant Erling Haaland a encore été snobé.

Ce lundi soir avait lieu la cérémonie des Trophées The Best. Leo Messi a encore raflé le Graal en étant récompensé du meilleur joueur de l'année 2023. Une récompense qui ne passe pas chez beaucoup de fans et observateurs du monde du football. En effet, si le Ballon d'Or 2023 pouvait s'expliquer par le fait que la Coupe du monde 2022 au Qatar était comptabilisée, le Trophée The Best ne concernait pas le Mondial. Et en 2023, on ne peut pas vraiment dire que Leo Messi ait crevé l'écran, entre une moitié de saison décevante avec le PSG et un transfert à l'Inter Miami. Pour Lothar Matthäus, ce prix donné à Messi est une pure honte.

Messi très loin de faire l'unanimité

Lors de quelques mots échangés avec Sky Allemagne, la légende du football allemand n'a en effet pas fait dans la langue de bois : « Il ne peut pas être le vainqueur cette fois. Je pense qu'il a été le meilleur footballeur des 20 dernières années, mais il a été à Paris et à Miami, où il crée actuellement un buzz, et n'a remporté aucun titre majeur. Si vous regardez les grands succès, il n'y a aucun moyen de dépasser Manchester City et - lors du choix du meilleur joueur - Erling Haaland. Il a remporté les titres les plus importants avec Man City, son taux de buts était impressionnant. Cela devrait être décisif lorsque vous choisissez le joueur le meilleur et le plus important – et c'était Haaland ». Le Norvégien peut avoir des regrets car il avait tout cassé avec Manchester City, réalisant le triplé Premier League, Coupe d'Angleterre et Ligue des champions. Il devra se contenter des deuxièmes places pour 2023 mais il peut souffler, Leo Messi ne sera pas dans les favoris en cette année 2024...