Tahiti mieux que le foot féminin, Infantino fait scandale

Gianni Infantino avait montré son attachement au Mondial féminin 2023, notamment sur la question des droits TV. Un discours qui diffère de son comportement réel. Le boss de la FIFA a déjà quitté le tournoi pour rejoindre Tahiti.

« Il est temps de respecter les femmes », avait clamé Gianni Infantino alors que le Mondial féminin 2023 peinait à trouver des diffuseurs en Europe. Il avait notamment indiqué que les joueuses méritaient le même respect et la même attention médiatique que les hommes. Un beau discours de façade mais qui sonne désormais assez creux. En effet, le président de la FIFA ne montre pas le même enthousiasme dans le suivi des rencontres féminines que dans celui des hommes au Qatar l'année dernière. L'hiver dernier, il avait eu à cœur de suivre les 64 matchs sur place dans les différents stades. Un exploit qu'il ne va pas reproduire chez les femmes, loin de là.

Si assister aux 64 matchs semblait impossible au vu des distances entre Australie et Nouvelle-Zélande, Gianni Infantino n'a pas vraiment fait d'effort pour sauver les apparences. Il a décidé de s'établir en Nouvelle-Zélande au début de la compétition, suivant les matchs de 12 équipes participantes. Un séjour de moins d'une semaine suffisant semble t-il. En effet, selon Sky Sport, Gianni Infantino a quitté le pays pour rejoindre Tahiti, où il était en villigiature avant le Mondial, après avoir seulement suivi 5 journées de compétition sur place.

