Le PSG et rien d’autre, Cristiano Ronaldo s’acharne contre la Ligue 1

Alors qu’il avait déjà critiqué la Ligue 1 en janvier dernier, Cristiano Ronaldo en a rajouté une couche ce vendredi. Lors des Globe Soccer Awards, l’attaquant d’Al-Nassr a de nouveau rabaissé le niveau du championnat français par rapport à la Saudi Pro League. Un véritable acharnement.

La Ligue 1 se passerait bien d’une si mauvaise publicité. Mais il faut croire que Cristiano Ronaldo n’aime vraiment pas notre championnat. Ce vendredi, l’attaquant d’Al-Nassr a profité de sa présence aux Globe Soccer Awards pour effectuer une comparaison peu flatteuse pour le football français. Aux yeux du Portugais, la ligue saoudienne n’a absolument rien à envier à la Ligue 1.

🚨 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo wins the Best Middle East player 2024 at the Globe Soccer Awards. pic.twitter.com/9N116fiX29